Thodex'in firari patronu Arnavutluk'ta yakalandı! Faruk Fatih Özer kimdir kaç lira dolandırdı?

TÜRKİYE'de kripto para borsası Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'de milyarlarca lira vurgun yaptıktan sonra başlayan ve aylar süren firarının ardından yakayı ele verdi. Özer, Arnavutluk'ta yakalandı.

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Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı.

22 Nisa 2021'den beri firariydi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Özer hakkında, Interpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında üç ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 2027 kişinin 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 356 milyon lira zarar oluştuğu kaydedildi.