'Kripto Tosuncuk' Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer lüks yatta sefa yapıyor
TÜRKİYE'de 400 bin kişiyi milyonlarca dolar dolandırarak Arnavutluk'a kaçan 'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'le ilgili son dakika gelişmesi! Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta lüks yatla turlara çıkmaya başladı...
Faruk Fatih Özer, kripto para borsası Thodex'i açtı. Binlerce kişiden para topladı. Daha sonra da herkesin parasına el koyup, Arnavutluk'a kaçtı. Türkiye'nin en büyük vurgununa imza atan Özer ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Özer'in yat kiraladığı iddiası ortaya atıldı. İşte son dakika gelişmeler...
Türkiye kripto vurgunla sarsıldı. Yerli kripto alım satım borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, iddialara göre 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı. 400 binden fazla mağdur olduğu ortaya çıktı.
Zengin olma hayaliyle parasını kaybeden binlerce kişi soluğu mahkemelerde aldı. Faruk Fatih Özer hakkında hızlı bir şekilde Kırmızı Bülten çıkarıldı.
'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in izine önce Üsküp'te rastlandı. İddialara göre; Özer'in çevresinde koruma ordusu vardı.