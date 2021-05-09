'Kripto Tosuncuk' Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer lüks yatta sefa yapıyor

Faruk Fatih Özer, kripto para borsası Thodex'i açtı. Binlerce kişiden para topladı. Daha sonra da herkesin parasına el koyup, Arnavutluk'a kaçtı. Türkiye'nin en büyük vurgununa imza atan Özer ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Özer'in yat kiraladığı iddiası ortaya atıldı. İşte son dakika gelişmeler...