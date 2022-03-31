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Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer için 40 bin 564 yıl hapis cezası istendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer için 40 bin 564 yıl hapis cezası istendi

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istedi.

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 268 sayfalık iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alırken 21 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

5 ayrı suçtan binlerce yıl hapis talebi
İddianamede 21 şüphelinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 40 bin 564'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yine Koineks Teknoloji AŞ (Thodex) bünyesinde işlenen bu suçlardan elde edilen tüm malvarlığı değerlerinin de müsaderesi istendi.

"356 milyon lira zarar oluştu"
Bu suçlar sebebiyle toplamda 356 milyon lira değerinde zarar oluştuğunu kaydeden savcılık ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

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