Rusya askerlerini Çernobil Santrali çevresinden çekiyor! Çernobil'de nükleer sızıntı mı başladı?

Rusya-Ukrayna savaşının 36. gününde dünyayı korkutan eden açıklamalar peş peşe geldi. ABD, Rusların Çernobil nükleer santralinin çevresinden çekilmeye başladığını duyurdu. Ukraynalı bir yetkili ise, Rus askerlerin otobüslerle radyasyon tedavisi yapan özel bir kliniğe taşındığını iddia etti. Bu da Çernobil'den nükleer sızıntı mı başladı sorusunu akıllara getirdi.

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Rusya - Ukrayna savaşı 36'ncı gününde de aralıksız sürerken bölgeden tüm dünyayı tedirgin eden bir haber geldi. ABD Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta işgalin ilk gününde ele geçirdikleri, Çernobil nükleer santralinden çekilmeye başladığını duyurdu. Rusya'nın Çernobil'den çekilmeye başlaması 'santralde sızıntı mı var?' sorusunu akıllara getirdi. Ukraynalı yetkililer ise santral çevresindeki askerlerin Belarus'taki bir hastanede radyasyon tedavisi gördüğünü açıkladı. Ayrıca hiçbir koruyucu ekipman takmayan askerlerin son derece zehirli bir bölge olan ve insanların ayak basmasının yasak olduğu Kızıl Orman'da dolaştıkları ve topraktaki radyoaktif tozu havaya kaldırdıklarını öne sürüldü. Bölgede güvenli radyasyon seviyesinin aşıldığı aktarılırken, Norveç de vatandaşlarına konuya ilişkin uyarıda bulundu.

Rusya, Çernobil santrali çevresinden çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş devam ediyor. Dünyanın gözü kulağı haftalardır Çernobil'den gelen haberlerdeydi. Bugün üst üste iki haber geldi. Biri sevindirici gibi görünürken, biri ise dünyayı diken üstüne oturttu. ABD, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta işgalin ilk gününde ele geçirdikleri, Çernobil nükleer santralinden çekilmeye başladığını duyurdu. Rus kuvvetlerinin Çernobil santralinin çevresinden neden çekildiğiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Dünyayı tedirgin eden iddia! Askerler rahatsızlanmaya başladı

Dışlama bölgesini denetleyen Ukrayna devlet kurumunun bir çalışanı, Çernobil'deki Rus birliklerinin Belarus'ta radyasyon hastalığı tedavisi gördüğünü iddia etti. Yaroslav Yemelianenko adlı yetkili, dün bir grup Rus askerinin daha tedavi için Gomel'deki Belarus Radyasyon Tıbbı Merkezi'ne götürüldüğünü söyledi.



Radyasyon ekipmanı olmadan geldiler, 7 otobüs dolusu asker götürüldü

Bununla birlikte söz konusu haber nükleer santral çalışanlarının, Moskova kuvvetleri geçen ay bölgeyi ele geçirdiğinde Rus askerlerinin anti-radyasyon ekipmanı olmadan Çernobil'e gelmesinin 'intihar' olduğunu söyledikten sonra geldi. Yemelianenko'nun bildirdiğine göre, bu hafta Gomel'deki Cumhuriyet Bilimsel ve Pratik Radyasyon Tıbbı ve İnsan Ekolojisi Merkezi'ne en az yedi otobüs dolusu Rus askeri geldi.

Norveç'tan vatandaşlarına uyarı gitti Bu arada Norveç, vatandaşlarından Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralinden bir radyasyon serpintisi gelmesi durumuna karşın Soğuk Savaş sığınaklarını hazırlamalarını ve radyasyon ilaçlarını stoklamalarını istedi. Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen, vatandaşların rüzgarın yönüne göre Norveç üzerinde radyoaktif maddelerin sürüklendiğini görebileceği konusunda uyardı. Sivillere sığınaklarını hazırlamaları için 72 saat önceden haber verileceğini belirten Enoksen, çocuklar için radyasyon ilacı stoklamaya çağırdı ve sivillerin nükleer bir felaket sırasında kapanma durumunda her evde üç günlük bir tiroid bloke edici ilaç Jodix depolaması gerektiğini hatırlattı.

Radyoaktif toz bulutlarını havaya kaldırdılar

Diğer taraftan, bu hafta sahadaki işçiler, Rus askerlerinin geçen ay Kızıl Orman'da koruyucu ekipman olmadan gittiklerini ve insan vücudunda hastalığa neden olabilecek radyoaktif toz bulutlarını havaya kaldırarak ormandan çıktılarını söyledi.

Reuters'e konuşan iki Ukraynalı işçi, Rus tankları 24 Şubat'ta Çernobil'e girip, personelin kullanılmış nükleer yakıtın güvenli bir şekilde depolanmasından ve reaktörün betonla çevrili kalıntılarını denetlemekten sorumlu olduğu alanın kontrolünü ele geçirdiğinde görev başındaydı. Her iki adam da, Kiev'in yaklaşık 105 km kuzeyinde, Çernobil çevresindeki bölgenin radyoaktif olarak en kirli kısmı olan Kızıl Orman'da Rus tanklarının ve diğer zırhlı araçların hareket ettiğini gördüklerini söyledi.

Söz konusu orman adını, dünyanın en kötü nükleer felaketlerinden biri olan 1986 patlamasından kaynaklanan radyasyonu emdikten sonra onlarca kilometrekare çam ağacının renginin kırmızıya dönmesiyle aldı.

Çernobil çevresindeki geniş bir alan, orada çalışmayan veya özel izne sahip olmayan herkese yasak, ancak Kızıl Orman o kadar yüksek oranda kirlenmiş olarak kabul ediliyor ki, nükleer santral işçilerinin bile oraya gitmesine izin verilmiyor. İki çalışan, Rus askeri konvoyunun bölgeden geçtiğini söyledi. İçlerinden biri terk edilmiş bir yol kullandığını söyledi.



Güvenlik sensörleri aşılmış seviyeler gösterdi

Kaynaklardan biri, "Tesisimizin hemen arkasındaki yolda büyük bir askeri araç konvoyu vardıve bu yol Kızıl Orman'dan geçiyor. Konvoy büyük bir toz sütunu kaldırdı. Birçok radyasyon güvenlik sensörü, aşılmış seviyeler gösterdi' dedi.

Çernobil fabrikasının genel müdür vekili Valery Seida o sırada orada değildi ve Rus konvoyunun Kızıl Orman'a girdiğine tanık olmadı, ancak görgü tanıklarının kendisine Rus askeri araçlarının yasak bölge çevresinde her yere gittiğini söyledi.

Öte yandan uyarı, üst düzey bir Ukraynalı yetkilinin Rusya'yı Çernobil çevresinde Avrupa'nın çoğuna radyasyon gönderebilecek 'sorumsuz' eylemlerle suçlamasından ve BM Güvenlik Konseyi'ni 'acil önlemler' almaya çağırmasından günler sonra geldi.

İki nükleer santralden veri akışı kesilmişti Rusya-Ukrayna savaşı 17 gününde Kiev Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Putin'in Ukrayna'yı zor durumda bırakmak için tüm dünyayı tehlikeye atacak bir sahte bayrak operasyonu düzenleyeceğini duyurmuştu. İstihbarattan yapılan açıklamada, Rusya'nın Çernobil'deki nükleer tesisten radyoaktif bir atık salıp bu sayede Ukrayna'yı nükleer sızıntı ile suçlamayı planladığını duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın 'terörist saldırı' anlamına gelecek bu operasyon için 'sahte kanıtlar' toplayarak zemin hazırlarken görüldüğü iddia edildi. Ukraynalı yetkililere göre, Rusya Ukraynalı askerlerin cansız bedenlerini Hostomel'deki Antonov havaalanına yakın bir bölgedeki buzdolaplarında tutuyor. İddiaya göre Rusya sahte bayrak operasyonu sonrası bu bedenleri 'Ukraynalı sabotajcılar' olarak sergileyecek.

İngiltere Mariupol Kasabı'nı yaptırım listesine aldı

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna saldırısı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Kremlin'e yakın 14 kişiyi daha yaptırım listesine ekledi. Söz konusu listede yer alan isimler arasında 'Mariupol Kasabı' olarak anılan General Mikhail Mizintsev de yer aldı. Mizintsev geçtiğimiz haftalarda yüzlerce sivilin hayatına mal olan Mariupol'deki tiyatro saldırısının emrini veren isim olarak biliniyor. Gazprom-Media CEO'su Aleksandr Zharov, RT Genel Müdürü Alexey Nikolov ve Sputnik International Broadcasting başkanı Anton Anisimov da yaptırımlara maruz kalan yeni isimler oldu.

Rus askerleri emirleri dinlemiyor! Kendi uçaklarını düşürdüler İngiliz Elektronik İstihbarat Kurumu (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, "Rus askerleri kendi uçaklarını düşürdü ve emirlere uymayı reddetti" iddiasında bulundu. Silahları ve moralleri eksik olan Rus askerlerinin emirleri yerine getirmeyi reddettiğini, kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve hatta kazara kendi uçaklarını düşürdüklerini dile getiren Fleming, "Putin'in danışmanlarının ona gerçeği söylemekten korktuklarına inansak da neler olup bittiği ve bu yanlış değerlendirmelerin boyutu rejim için kristal berraklığında olmalı." dedi.

Ruslar fosfor bombası kullandı' iddiası!

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya’nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda fosfor bombası kullandığını ve 4’ü çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı.