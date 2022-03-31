Koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı bir fark var Diyanet açıkladı

Mübarek Ramazan ayı 2 Nisan'da ilk iftarla başlıyor. Oruç tutacak müslümanlar bu ayı hakkıyla geçirmek için orucu bozan şeyler neler araştırması yapıyor. Bu yıl da en çok kafa karıştıran ve merak edilenler arasında aşı var. Peki oruçluyken aşı olmak, koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?

Abone ol

Ramazan'da oruçluyken aşı olmak, koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı sorusu bu yıl da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı oruçluyken aşı olmak konusunda en net cevabı verdi. Eğer besin değeri olan aşı oluyorsanız orucunuz bozulur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu ile ilgili yayımlamış olduğu bilgi şu şekilde:

'Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.'

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.

Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.