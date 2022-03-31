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Karadeniz'de sürüklenen mayınlarla ilgili Rusya'dan kritik açıklama

Karadeniz'de sürüklenen mayınlarla ilgili Rusya'dan kritik açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi’ne yerleştirdiği mayınlardan 10'unun rüzgarın etkisiyle koptuğunu, sürüklenen bu mayınların nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğini belirtti.

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Konaşenkov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Norveç’te milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın yabancı gemilerin girişini engellemek için Ukrayna limanlarını mayınladığını iddia ettiğini hatırlattı.

Zelenskiy’in bu hususta doğru bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Konaşenkov, “25 Şubat’tan 4 Mart’a kadar Karadeniz ve Azak Denizi’ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. ‘Yam-1’ model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi’ne yerleştirildi.” ifadesini kullandı.

Karadeniz’deki fırtınalar ve yetersiz teknik durum nedeniyle 10 civarında mayının bağlı olduğu yerden koparak rüzgar ve akıntıların etkisiyle güneye doğru sürüklendiğini aktaran Konaşenkov, bir Ukrayna mayınının Romanya kara sularında, bir diğer mayının Türk denizciler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Mayınların tüm Karadeniz ülkelerine ait nakliye ve yük gemileri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Konaşenkov, “Kalan Ukrayna mayınlarının bugün nereye sürüklendiğini kimse bilemez.” değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancı gemiler alıkonuluyor" iddiası
Konaşenkov, Ukrayna yönetiminin Çernomorsk, Odessa, Mıkolayiv ve Yujniy limanlarında Türkiye, Çin, İsviçre, Yunanistan, Malta, Panama, Marshall Adaları, Sierra Leone, Komor Takımadaları, Belize, Cayman Adaları, Danimarka ve Suriye’ye ait 68 gemiyi zorla alıkoyduğunu bildirdi.

Rusya’nın her gün 08.00-19.00 saatlerinde bu gemilerin güneybatıda Ukrayna kara sularından çıkışları için güvenli koridor açtığını kaydeden Konaşenkov, bu gemilerin mürettebatlarının telsiz konuşmalarında Ukrayna yönetimince kendilerinin limanı terk etmeleri halinde batırılacağı tehdidinde bulunduğunu ifade ettiklerini öne sürdü.

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