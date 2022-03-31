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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni polemik! 'O vergi memuru ama ben ekonomistim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni polemik! 'O vergi memuru ama ben ekonomistim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yap-işlet-devlet projelerini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "O vergi memuru ama ben ekonomistim, aramızdaki fark bu" diye cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!" cevabı verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir polemik başladı. Erdoğan, Özbekistan dönüşü, yap-işlet-devlet şeklinde formüle edilen kamu özel iş birliği projelerine ilişkin eleştirilerine "O vergi memuru ama ben ekonomistim, aramızdaki fark bu" diye cevap vermişti. Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan Erdoğan'a yine çok sert sözlerle yüklendi. 

O vergi memuru. Ama ben ekonomistim! Aramızdaki fark bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazine’den 1 kuruş para çıkmayan böyle dev yatırımlar için kalkıp da kredi alsanız, bu kredinin faiz hesabını yapın. Bu faiz hesabı acaba nereye varır? Bu faiz hesaplamasını yaptığınız zaman ona, o yıl yapacağınız ödemeyi buluyor mu? Bulmaz. Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. İşim benim bu işlerle geçti. Ama bundan sonra zaten vergi memurluğu da vermezler çünkü SSK’de genel müdürken orayı batırdı." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın o açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. "O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!" paylaşımını yaptı. 

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