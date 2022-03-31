Putin'in 'ruble resti' sonrası Almanya ve Fransa'dan flaş adım! Hazırlık başladı gaz alımını durduruyorlar

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan ülkelerin' Rus gazı için ruble cinsinden ödeme yapmasını öngören prosedüre ilişkin kararnameyi imzaladı. Almanya ve Fransa Rus doğal gaza ruble cinsinden ödeme yapmayı bir kez daha reddetti.

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Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi. Putin'in imzaladığı kararnameye göre yeni gaz satış kuralları 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Putin, "Dost olmayan ülkelerdeki alıcılar yeni ödeme koşullarını yerine getirmezse mevcut gaz tedarik sözleşmeleri askıya alınacak. Küresel istikrarsızlık ABD'ye fayda sağlayacak. ABD'den sıvılaştırılmış gaz almaya mecbur bırakıldı. Bu, Avrupa'da milyonlarca istihdam kaybına yol açacak" dedi.

Putin, ABD’nin Avrupa’yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek" dedi.

İki ülkeden ret

Almanya ve Fransa Rus doğalgazına ruble cinsinden ödeme yapmayı bir kez daha reddetti. Fransa Ekonomi Bakanı Brune Le Maire, Almanya ve Fransa'nın Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmak için 'hazırlık' yaptıklarını söyledi.



Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile görüşen Le Maire, "Yarın çok özel koşullarda Rus gazının olmayabileceği bir durum olabilir (…) bu senaryoları hazırlamak bize düşüyor ve hazırlıyoruz da” dedi.