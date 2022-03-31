BIST 2.230
DOLAR 14,67
EURO 16,32
ALTIN 916,01
HABER /  DÜNYA
ADV Sinpaş Koru Aqua'da Lansmana Özel %15 İndirim

Putin'in 'ruble resti' sonrası Almanya ve Fransa'dan flaş adım! Hazırlık başladı gaz alımını durduruyorlar

Putin'in 'ruble resti' sonrası Almanya ve Fransa'dan flaş adım! Hazırlık başladı gaz alımını durduruyorlar

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan ülkelerin' Rus gazı için ruble cinsinden ödeme yapmasını öngören prosedüre ilişkin kararnameyi imzaladı. Almanya ve Fransa Rus doğal gaza ruble cinsinden ödeme yapmayı bir kez daha reddetti.

Abone ol

Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi. Putin'in imzaladığı kararnameye göre yeni gaz satış kuralları 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Putin, "Dost olmayan ülkelerdeki alıcılar yeni ödeme koşullarını yerine getirmezse mevcut gaz tedarik sözleşmeleri askıya alınacak. Küresel istikrarsızlık ABD'ye fayda sağlayacak. ABD'den sıvılaştırılmış gaz almaya mecbur bırakıldı. Bu, Avrupa'da milyonlarca istihdam kaybına yol açacak" dedi.

Putin, ABD’nin Avrupa’yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek" dedi.

İki ülkeden ret

Almanya ve Fransa Rus doğalgazına ruble cinsinden ödeme yapmayı bir kez daha reddetti. Fransa Ekonomi Bakanı Brune Le Maire, Almanya ve Fransa'nın Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmak için 'hazırlık' yaptıklarını söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile görüşen Le Maire, "Yarın çok özel koşullarda Rus gazının olmayabileceği bir durum olabilir (…) bu senaryoları hazırlamak bize düşüyor ve hazırlıyoruz da” dedi.

Bazı Avrupa ülkeleri, Rusya'nın doğal gazın ruble ile satın alınmasını reddederek bunun kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

İlgili Haberler
Rusya askerlerini Çernobil Santrali çevresinden çekiyor! Çernobil'de nükleer sızıntı mı başladı? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye teşekkür Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu! Böyle kaçıştılar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya lideri Putin’e karşı tek başına savaşan kadın! 2 bin 500 ayrı 'savaş suçu' davası açacak
Foto Galeri Rusya lideri Putin’e karşı tek başına savaşan kadın! 2 bin 500 ayrı 'savaş suçu' davası açacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Camdaki Kız Pera kimdir kitapta hikayesi nasıl? Pera ne demek anlamı
Camdaki Kız Pera kimdir kitapta hikayesi nasıl? Pera ne demek anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni polemik! 'O vergi memuru ama ben ekonomistim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni polemik! 'O vergi memuru ama ben ekonomistim'
Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: Şarj istasyonlarına yönelik hesaplar yapıldı
Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: Şarj istasyonlarına yönelik hesaplar yapıldı
Akıllara durgunluk veren olay! Düğün konvoyunun önünü kesip çaldılar!
Akıllara durgunluk veren olay! Düğün konvoyunun önünü kesip çaldılar!
Putin elindeki en büyük kozu kullandı! Kararnameyi resmen imzaladı
Putin elindeki en büyük kozu kullandı! Kararnameyi resmen imzaladı
Camdaki Kız Nalan Alara Koçibey'in gerçek hikayesi mi şaşırtan benzerlik
Camdaki Kız Nalan Alara Koçibey'in gerçek hikayesi mi şaşırtan benzerlik
'Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş 'ben almam' deyip fiyat verdi! 'Sert bir şekilde düşürecek ya da...'
'Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş 'ben almam' deyip fiyat verdi! 'Sert bir şekilde düşürecek ya da...'
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Dezenformasyon ülkelerin milli güvenlik meselesi haline geldi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Dezenformasyon ülkelerin milli güvenlik meselesi haline geldi
Ayasofya'da 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak! İlk teravihi Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak! İlk teravihi Ali Erbaş kıldıracak
Murat Kurum'dan İngiltere'den getirilen atıklar Adana'ya döküldü iddiasına ilişkin açıklama
Murat Kurum'dan İngiltere'den getirilen atıklar Adana'ya döküldü iddiasına ilişkin açıklama