Rusya lideri Putin’e karşı tek başına savaşan kadın! 2 bin 500 ayrı 'savaş suçu' davası açacak
RUSYA-Ukrayna savaşı 37. gününe girerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm dünyanın hedefinde. Ancak bir kişi var ki Putin’e olan savaşını tek başına ve büyük titizlikle yürütüyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus lidere karşı 2 bin 500 ayrı dava açmaya hazırlanıyor. Davaların konusu ise savaş suçları olacak… Bu konuda da çok çok iddialı...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat’ta Ukrayna’ya savaş başlattığından beri tüm dünyanın hedefinde. Ancak bir kişi var ki Putin’e olan savaşını tek başına ve büyük titizlikle yürütüyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus lidere karşı 2 bin 500 ayrı dava açmaya hazırlanıyor. Davaların konusu ise savaş suçları olacak… Venediktova, dün Rus askerlerinin, Ukraynalı kadınlara tecavüzü bir savaş silahı olarak kullanmaya başladığını ve yüzlerce kadının tecavüze uğradığını açıklamıştı...
Başsavcı Iryna Venediktova Rusya Devlet Başkanının 21. yüzyılın en büyük savaş suçlusu olduğunu ve Ukrayna’da soykırıma kalkıştığını iddia ediyor. Ekibiyle birlikte Putin’e karşı büyük bir hukuk savaşı başlatmaya hazırlanan Venediktova, bir aydan fazla süredir devam eden işgalde 2 bin 500 Savaş Suçu tespit ettiklerini ve başta Putin olmak üzere bu suçları işleyen kişilere karşı dava açacaklarını açıkladı.
Savaş suçluları listesinde yüzlerce kişi var
Savaş suçlularının listesinin ise oldukça uzun olduğu ve yüzlerce ismi kapsadığı konuşuluyor. Uzmanlar Mariupol gibi Ukrayna şehirlerinde yaşanan yıkımın insanlık suçu olarak sınıflandırılabileceği, çünkü bu saldırıların sistemli hale gelerek sivilleri hedef aldığını belirtiyor.
Başsavcı Iryna Venediktova, tek kişilik bir ordu gibi çalışıyor İngiliz basınına konuşan eski hukuk profesörü, şimdinin başsavcısı olan Iryna Venediktova, Rus işgalinin uluslararası hukuk sisteminin nasıl tıkandığının da kanıtı olduğunu ifade ediyor: “Uluslararası hukuk ilkeleri Ukraynalıları korumaya yetmiyor; Ukraynalılar her gün ölmeye devam ediyor. Her gün yeni silahların ortaya çıktığını görüyoruz.”