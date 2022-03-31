Rusya lideri Putin’e karşı tek başına savaşan kadın! 2 bin 500 ayrı 'savaş suçu' davası açacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat’ta Ukrayna’ya savaş başlattığından beri tüm dünyanın hedefinde. Ancak bir kişi var ki Putin’e olan savaşını tek başına ve büyük titizlikle yürütüyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus lidere karşı 2 bin 500 ayrı dava açmaya hazırlanıyor. Davaların konusu ise savaş suçları olacak… Venediktova, dün Rus askerlerinin, Ukraynalı kadınlara tecavüzü bir savaş silahı olarak kullanmaya başladığını ve yüzlerce kadının tecavüze uğradığını açıklamıştı...