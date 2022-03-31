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Camdaki Kız Pera kimdir kitapta hikayesi nasıl? Pera ne demek anlamı

Camdaki Kız Pera kimdir kitapta hikayesi nasıl? Pera ne demek anlamı

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna katılan yeni isimlerden biri de Ressam Pera karakteri ile Leyla Feray oldu. Dizinin akışını değiştirecek bir karakter olan Pera'nın hikayesi merak ediliyor. Peki kimdir Pera kitapta var mı? Leyla Feray kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Leyla Feray, Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Ressam Pera karakterine hayat veren Leyla Feray, daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştı. Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Leyla Feray'ın can vereceği karakter şimdiden ilgi odağı oldu.

Leyla Feray kimdir?

28 yaşında olan Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun olan Leyla Feray kamera karşısına ilk defa 2013 yılında yayınlanan Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle geçmiştir. Dizide hayat verdiği Sinem karakteriyle büyük beğeni toplayan ve ertesi yıl Paşa Gönlüm ve Üç Arkadaş dizlerinde yer alan oyuncumuz daha önce, Kardeşim Benim, Uyanış Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Rise of Empires: Ottoman gibi başarılı projelerde de yer almıştır. Kamera karşısına en son 2021 yılında İkimizin Sırrı dizisiyle geçen başarılı oyuncumuz bu sezon Camdaki Kız dizisiyle ekranlarda olacaktır.

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