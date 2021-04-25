'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in sırları ifşa oluyor! Koruma tutmuş abisi yakalandı
Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer’in bilinmeyenleri tek tek ifşa oluyor. Bir süredir kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı.
Türkiye günlerdir 'Kripto Tosuncuk' skandalını konuşuyor. Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı. Kripto Tosuncuk'un "Kardeşim bizi de çarptı" diyen abisi yakalandı, kız kardeşi ise halen aranıyor.
Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, son olarak İstanbul Havalimanı'nda böyle görüntülenmişti. O dakikadan sonra da kendisinden hale bir haber yok.
Kripto Tosuncuk Faruk Fatih Özer’in 8 ay önce Maslak’taki bir plazada aylığı 15 bin TL’ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.
Garajdaki milyonluk otomobiller üstüne kayıtlı değil
Aralarında milyonluk araçların da olduğu otomobilleri de rezidansın garajındaydı. Özer’in Arnavutluk’a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi.