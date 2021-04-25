Türkiye günlerdir 'Kripto Tosuncuk' skandalını konuşuyor. Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı. Kripto Tosuncuk'un "Kardeşim bizi de çarptı" diyen abisi yakalandı, kız kardeşi ise halen aranıyor.