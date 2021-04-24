Thodex Faruk Fatih Özer'in sevgiliside meğer ünlüymüş bakın neler anlattı
Yurt dışına kaçtığı söylenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Kaçak Kripto Tosuncuk'un sevgilisi sosyal medya ünlüsü çıktı.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ülkeyi terk edip kayıplara karışmasıyla ortalık fena karıştı. ''Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı'' olduğu söylenen kripto para dolandırıcısı Özer, herkesin merak konusu haline geldi.
Arnavutluk'a kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulurken, savcılık soruşturma başlattı. Bu esnada Özer'in sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı.
Thodex'in reklamlarını yapmak için onlarca ünlü isimle anlaşan ve ünlüleri kullanan Faruk Fatih Özer'in sevgilisi de sosyal medya ünlüsü çıktı.
Erol Köse'nin iddiasına göre, Türkiye'yi kripto para piyasasında yaptığı vurgunla soyan Faruk Fatih Özer'in sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşıyor.