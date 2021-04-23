BIST 1.345
DOLAR 8,34
EURO 10,06
ALTIN 478,46
MAGAZİN

Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk'un sevgilisi de ünlü çıktı

2 milyar dolarlık kripto para ile Arnavutluk'a kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer, bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşamış. İkilinin birlikte eğlendikleri anlara ilişkin videolar internete düşerken, ilişkinin kıskançlık yüzünden noktalandığı öğrenildi.

Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtı. Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken Özer'in hayatına dair bilinmeyenler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olayının baş faili Faruk Fatih Özer'in bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem ile Faruk Fatih Özer'in kıskançlık nedeniyle ilişkilerini noktaladığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Erol Köse'ye değerlendirmelerde bulunan Eslem, "Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi. Ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bolu'da HES kodunda riskli çıktı! Otelden apar topar kaçtı yakayı ele verdi
TRT, kütüphanenin en eğlenceli halini sesli kitap özelliğiyle kullanıma açtı
ABD'de polis dehşeti! 17 yaşındaki siyahi genci böyle öldürdüler
Hulki Cevizoğlu 128 milyar dolar yalanının kaynağını açıkladı
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı? Nagehan Alçı ile Tevfik Göksu polemiği olay
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın koronavirüs tedavisi hastanede sürüyor
Akrep 20. bölüm fragmanı
Maraşlı 15. bölüm fragmanı
Hercai 69. bölüm fragmanı (Final)
İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerine seslendi
Yorumlar 1 yorum