Hulki Cevizoğlu 128 milyar dolar yalanının kaynağını açıkladı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar nerede?' şeklinde yürüttüğü kara propagandanın kaynağını açıkladı.

Hulki Cevizoğlu, bir özel televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Cevizoğlu, "Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorunun kaynağının yurt dışında yaşayan ve eskiden bankası bulunan işadamı olduğunu, Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına konunun iletildiğini söyledi. Cevizoğlu, ratingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirildiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tarafından gündeme taşındığını bildirdi.