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POLİTİKA

İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerine seslendi

İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılarak dünya liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir" dedi.

Erdoğan, "Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık" diye konuştu.

"Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir. Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor."

Erdoğan, "Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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