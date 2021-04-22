24 TV canlı yayınındaki tuhaf sesler olay oldu: Lütfen itiraf edin

24 TV canlı yayınında duyulan garip sesler stüdyoda gülüşmelere sebep oldu.

24 TV programı ‘Analiz Sentez’ ilginç bir olayla adından söz ettirmeyi başardı. Beste Uyanık’ın sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, öğretim üyesi Dr. Rahmi İncekara, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda’nın konuk olduğu programda ekrana vapur ve tuhaf sesler geldi. Hangi konuktan geldiği ise anlaşılamadı.



Canlı yayına yansıyan vapur sesinden sonra Beste Uyanık, “Birinin evine sürekli bir vapur uğruyor iki seferdir. Lütfen itiraf edin yalıda evinizde sıkılmadığınıza dair paylaşım yapıyor musunuz? Bu vapur sesi nedir? Biz stüdyodayız.” ifadelerini kullandı.



"Ankara’ya deniz getirildiğinde belki olabilir"

Programa evinden bağlantı yapan Yusuf Alabarda, Ankara’da olduğunu belirtti ve "Ancak Ankara’ya deniz getirildiğinde belki olabilir" diyerek sunucu Beste Uyanık’a takıldı. Diğer konuk Dr. Rahmi İncekara da canlı yayına evinden bağlanırken ünlü sunucuya takılarak seyir halinde olduğunu ve hatalı sollama yaptığını söyleyerek stüdyoda gülüşmelere sebep oldu.



"Yayında bir vapur sesi duymakta güzel"

Yayına 24 TV stüdyosundan bağlanan Mustafa Kartoğlu konuştuğu sırada yine bir vapur sesi geldiği duyuldu. Kartoğlu, “yayında bir vapur sesi duymakta güzel” dedi. Tuhaf seslerin canlı yayına yansıdığı 24 TV’de seslerin kim ve kimlerden geldiği anlaşılamadı.