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Terlik 'silah' sayıldı! Yaşlı kadına dehşeti yaşatan bakıcıya 3.5 yıl hapis istendi

İSTANSUL Kadıköy'de 89 yaşındaki Fatma Kantar’a terlik fırlatıp yaralayarak hakaret eden Özbek bakıcı Rano Rakhimova’ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fatma Kantar’a terlik fırlatıp yaralayarak hakaret eden Özbek bakıcı Rano Rakhimova’ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ocak ayında sosyal medyaya düşen görüntülerde Özbek Rano Rakhimova (30), bakıcı olarak çalıştığı evde 89 yaşındaki Fatma Kantar’a terlik fırlatıp, küfür ediyordu.

Yaşlı kadın ise pencereye çıkıp ‘burada beni dövüyorlar’ diyerek yardım istiyordu. Fatma Kantar’ın, polise giderek şikâyetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine Rano Rakhimova, ‘Ne polisi ya, jandarmaya göster’ diyerek dalga geçiyordu.

Alkollüydüm şaka yapmıştım...

Görüntünün yayınlanmasının ardından gözaltına alınan Rakhimova, ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştu. Çıkarıldığı adliyede de ‘basit yaralama’dan adli kontrolle ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı.

Terlik 'silah' sayıldı! 'Silahla kasten yaralama' cezası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Rakhimova’nın ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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