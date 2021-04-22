BIST 1.330
DOLAR 8,19
EURO 9,87
ALTIN 472,89
MEDYA

Benim Adım Melek 63. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 28 Nisan 2021 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma 108. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı
Milli güreşçi Taha Akgül, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
Pakistan’da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü
Pakistan'da otobüs minibüs çarpıştı cesetler yola saçıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sedef Kabaş'tan Kılıçdaroğlu'na büyük yalan tavsiyesi!
Bursa'da kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı
Zabıta seyyar satıcıya tokat attı! Taksim'deki olayda belediyeden zabıtaya soruşturma
Gaziantep'te yolda yürüyen kadının arkasından sinsice yaklaştı! Kabusu yaşattı
CHP'li Engin Altay: Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır
Yorumlar