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Bursa'da kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarda oturan mahalle sakinlerinin jandarma aracını görüp kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iftarın ardından sokağa çıkarak sohbete başlayan 7 mahalle sakini, jandarma ekiplerinin denetim yaptığı aracın tepe ışıklarını fark edince farklı sokaklara kaçmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin panik anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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