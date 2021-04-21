Hadi Özışık ve Süleyman Özışık AK Partili Belediye meclis üyesini Perde Arkası'nda konuştu.

Hadi Özışık'ın Perde Arkası konuğu Süleyman Özışık davam içersinde tatsızlıklar var diyerek bazı konuları eleştirdi. Süleyman Özışık'ı sinirlendiren konuların başında İyi Partisi Grup Toplantısında Erdoğan'a karşı söylemlerinden dolayı alkışlanan AK Parti Meclis üyesi yer aldı. Meral Akşener ve arkadaşların alkışladığı AK Parti Meclis Üyesi Bayram Sarı ve AK parti içerisinde bazı kesimlerin olması Süleyman Özışık tarafın tepki çekti.