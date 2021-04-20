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Yozgat'ta seyir halindeki işçi servis midibüsü yandı

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesinden il merkezine işçi taşıyan seyir halindeki servis midibüsü yandı.

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan Osman Paşa Ekici yönetimindeki 66 AT 503 plakalı servis midibüsü Başıbüyüklü köyü mevkiinde alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak işçileri tahliye etti.

Alevler kısa sürede aracı sararken; işçiler, Yozgat Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan E-88 karayolu söndürme çalışmasının ardından açıldı.

Midibüste şoförle birlikte 18 işçinin bulunduğu öğrenildi.

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