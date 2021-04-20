İftardan sonra canı tatlı çekenler tam da sizler için bir tarifimiz var çilekli pasta! İşte sizler için tarifi...

Pastalar hayatımızın bir parçası. Peki neden pastaları geleneksel biçiminden çıkarıp bir bardağa koymayalım? Mutfakla ilgisi olan herkes en azından bir kez pasta yapmaya çalışmıştır. Biz sizler için bu gün iftardan sonra bayılarak yiyeceğiniz bardakta pasta tarifi vereceğiz. O zaman tarifine geçelim. İşte sizler için Bardakta çilekli pasta tarifi...

Malzemeler;

Pandispanya keki için; 4 adet yumurta, 1 çimdik tuz, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şeker vanilin, 1 Yemek Kaşığı Kakao, Muhallebisi için; 6 su bardağı süt, 1 su bardağından biraz az şeker , 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket krem şanti, 500 gr çilek.