MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Utanmazlar! 128 milyar doları bırakın da 104 emekli amiralin bildirisinin hesabını verin! Alayınız işin içindesiniz! Para devletin kasasında, siz neredesiniz?'' diyerek muhalefete tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: - 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Tek Meclis, Ankara'nın Ulus semtinde anıt gibi yükselen Büyük Millet Meclisi'dir. İşgale, ihanete karşı ilk Meclis'in eşsiz iradesi ile mücadele edilmiştir.

- Fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı. Hiçbir menfur oluşumun, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclis'te yeri olamaz. TBMM'de eşkiyanın hükmü değil, milletin hükmü geçerlidir. Gazi Meclis'te her fikre cevaz vardır ama bölücülüğü, ihanete icazet yoktur. Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. Darbe anayasaları, siyasi kutuplaşmaları tetiklemiştir.

''Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır''

- Teferruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan, gelecek ile geçmişi temerküz etmiş, gerekçeleriyle gerçekleri yakalamış bir anayasayla Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir. Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır.

CHP ve İYİ Parti'ye yeni anayasa çağrısı

- Yürürlükteki yönetim sistemiyle çatışmayan yeni bir anayasa, devlet sisteminin gücüne güç katacaktır. MHP yeni anayasa vizyonunu kavramış ve kararlılıkla çalışmaya koyulmuştur. Allah’ın izniyle yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete erecek, ortak akılla ve Cumhur İttifakı’nın ortak iradesiyle milletimizin şanına, şöhretine, vasfına, vakarına, varlığına müstahak bir anayasa hazırlık süreci inşallah tamamlanmış olacaktır. CHP'ye sesleniyorum gelin bu sürece sizde destek verin. İP'e sesleniyorum gelin bu onurun içinde sizde yer alın. Gelin mağlubiyet yaşamayın mahcubiyet duymayın.

''Türk tipi başkanlık modeli''

- CHP kaçak güreşiyor, İP ucuz bahanelere sığınıyor. Yönetim hayatımızda müstesna bir reform yapılmış, milli özlemlerle uyumlu bir sistem uygulanmaktadır. Türk tipi başkanlık modeline abuk subuk gayelerle karşı çıkmak eğer cehalet değilse, biliniz ki işbirlikçiliktir.

Dendias'ın skandal sözleri

- Artan gerilimin azaltılması konusunda Türkiye'den başka öne çıkan, aktif bir politika izleyen ne yazık ki başka bir ülke yoktur. Huzur denizi olan Karadeniz'in kana boyanması şüphesiz ki felakettir. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti sırasında, yayınlanan NAVTEX ile kıtasahanlığımıza tecavüz etmiştir. Yunan Bakanın mesnetsiz, kaba ve gerçeklerle ilgisi olmayan ifadelerle saldırması, olay çıkarmak için gönderildiği ortadadır. Dendias'ın gevşeyen ayarlarını sıkan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Çavuşoğlu'na gerektiği gibi konuşması konusunda onay veren Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum.

Ege'de göçmenlere yönelik Yunan zulmü hakkında

- (Rusya-Ukrayna gerilimi) Gerilimi azaltmak için Türkiye'den başka adım atan ülke yok. 12 adayı silahla dolduran Atina, hem suçlu hem korkaktır. İnsanların üzerine benzin dökecek kadar barbarlar. Yunan Bakan parmak sallamak isterken Türk pençesi yemiştir.

Emekli amirallerin bildirisi

- 4 Nisan bildirisinin deniz kuvvetlerimizi töhmet altında bırakması ahlaksız bir tertiptir. Yargıtay Eski Başkanı Sami Selçuk'un 4 Nisan bildirisinin mertçe kaleme alındığını açıklaması ise tam manasıyla namertliktir. Emekli amirallerin bildirisini anayasal hak gören cunta sevdalıları neyin öz hazırlığıyla tembihlenmişlerdir.

128 milyar dolar tartışması

- Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz? Bunların siyasetleri de kalpleri de iflas etmiştir. Mertlikleri sıvası dökülmüş duvar gibi. Kıvırmak mertlik değildir. Mertlik demokrasiye sahip çıkmaktır. Merlik devletin bölünmez bütünlüğünü sağlamaktır.