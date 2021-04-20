Geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları öne sürülen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aralarındaki özel mesajlaşmayı ifşa eden Aydın, şimdi de paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu zamana kadar çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aygün Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etmiş ve sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti.

Dün bir video paylaşan Aydın, yaptığı açıklamlarla bir kez daha sosyal medyanın en çok konuştuğu kişilerden biri oldu.