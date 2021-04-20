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POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'nun bu videosunu kim sızdırdı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dili sürçüp kendi başbakanlık dönemini eleştirdiği video, sosyal medyaya yayıldı. Görüntülerin Davutoğlu'nun kendi ekibi tarafından çekilmesi dikkat çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden iktidarı eleştirirken dili sürçtü.  Davutoğlu, "MB rezervleri 2014 yılından beri şeffaf yayınlanmıyor" dedi.

Kamera arkasında bulunan bir kişinin "Efendim o sizin döneminiz oluyor 2016 demeniz gerekiyor" uyarısıyla, Davutoğlu konuşmasını düzeltti.  Gelecek Partisi tarafından çekilen görüntülerin neden ve kimlerin sosyal medyaya sızdırdığı merak konusu oldu.

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