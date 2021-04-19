BIST 1.377
DOLAR 8,08
EURO 9,73
ALTIN 461,85
İNTERNETHABER TV

Yengeç burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları ikili ilişkilere dikkat!

19-25 Nisan haftası Oğlak burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için yorumladı...

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda demek ki sosyal bir hafta başlangıcı ikili ilişkileriniz dikkat çekecek. Salı, çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda yani hafta ortası gündeminiz para!

Çarşamba sabahına dikkat çünkü bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri mutsuz ve depresif yapabilir. Perşembe öğleden sonra ve hafta sonu Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki bakış açınız, hayat görüşünüz, maneviyatınız ön plana çıkacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Batman'da 1 saat arayla akıl almaz 2 hırsızlık! O anlar kameraya yansıdı
Yay burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları gündeminiz para!
Terazi burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları kariyer konularına dikkat!
Adıyaman'da kalpazanlardan pes dedirten sözler: Rahat çekin, 2 saate kadar...
Yer Adana! Türbedeki TikTok görüntüsüne tepki yağıyor
NASA Mars'ta helikopter uçurdu veriler dünyaya ulaştı
Banker Bilo filmi Osmaniye'de gerçek oldu! Kişi başı bin dolar aldılar
Kırşehir'de çiftçinin traktörle tarlasına çizdiği şekli görenler büyülendi! İşte o anlar
Emel Sayın için 'Kalp krizi geçirip öldü' denilince isyanı bastı
Habertürk yazarı Kübra Par: Kılıçdaroğlu’nun mutfak videosu tuttu çünkü...
Yorumlar