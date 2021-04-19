Yengeç burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları ikili ilişkilere dikkat!

19-25 Nisan haftası Oğlak burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için yorumladı...

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda demek ki sosyal bir hafta başlangıcı ikili ilişkileriniz dikkat çekecek. Salı, çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda yani hafta ortası gündeminiz para!

Çarşamba sabahına dikkat çünkü bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri mutsuz ve depresif yapabilir. Perşembe öğleden sonra ve hafta sonu Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki bakış açınız, hayat görüşünüz, maneviyatınız ön plana çıkacak.