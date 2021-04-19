Emel Sayın için 'Kalp krizi geçirip öldü' denilince isyanı bastı

Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta isyan etti. Hakkında çıkan 'kalp krizi geçirip öldü' haberleri ile yakınlarının ve sevenlerinin çok korktuğunu ifade eden Sayın, 'Gördüğünüz gibi iyiyim. Yapmayın ne olur' dedi.

Yeşilçam'ın en güzel ve başarılı kadınları arasında yerini alan Emel Sayın hakkında sosyal medya kullanıcıları 'kalp krizi geçirerek öldü' yönünde iddialara yaydı.

Emel Sayın'ın yakınları ve sevenleri büyük korku yaşarken ünlü şarkıcı Emel Sayın, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile iddialara yanıt verdi.

Videoda hakkında çıkan yalan haberler isyan eden Emel Sayın, 'Gördüğünüz gibi gayet iyiyim, bu asılsız bir haber. Yapmayın ne olur' ifadelerini kullandı.