BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,66
ALTIN 461,59
MEDYA

Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 24 Nisan 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken; Kadir, ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gönül Dağı 25. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm tanıtımı
Rusların Bayraktar SİHA travması
Samsun'da 3 saldırganın pastaneye pompalı tüfekle ateş açtığı anlar kameraya yansıdı
Ahmet Davutoğlu nasıl bir parlamenter sistem hayal ediyor?
Samsun'da pastanede korku dolu anlar: Çığlıkları kulağımdan gitmiyor
4 aylık bebeği pencereden atlayarak kaçırdı! Ailecek bebek hırsızlığı kameraya yakalandı
Ahmet Davutoğlu'ndan bomba '128 milyar dolar nerede' çıkışı!
Bursa'da mesai bitimi eve giderken fark etti! Bunalıma giren kızı tek hamlede kurtardı
Tepsi Kebabı nasıl yapılır? İşte leziz tepsi kebabı tarifi!
Yorumlar