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Samsun'da 3 saldırganın pastaneye pompalı tüfekle ateş açtığı anlar kameraya yansıdı

Anadolu Ajansı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir pastanenin sahibi ve iki oğlunu darp edip giden 3 saldırgan, iki saat sonra dönüp kapalı olan iş yerinin camlarına pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir pastaneye tatlı almak için giren 3 kişiden biri, çıkan tartışma sonucu iş yeri sahibi İ.K.'nin oğluna tokat attı.

Tezgahın arkasından çıkıp müdahale etmek isteyen dükkan sahibi ve diğer oğlu da saldırganlar tarafından darp edildi.

Maddi hasara uğrattıkları pastaneden ayrılan saldırganlar, yaklaşık iki saat sonra tekrar gelerek kapalı olan pastaneye pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Pastanenin camlarının kırıldığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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