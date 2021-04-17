İbrahim Tatlıses 'Gelmesin' şarkısını İbo Show'da söyledi
İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Gelmesin'i canlı yayında söyledi.
Yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in efsane programı İbo Show'da bu hafta İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki ve Erkan Petekkaya konuk oldu.
11 yıl sonra çıkardığı şarkısını söyledi
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle müziğe ara veren ünlü türkücü, 11 yıl sonra çıkardığı şarkısı "Gelmesin"i kameralar karşısında söyledi. Tatlıses'e konuklar da eşlik etti.