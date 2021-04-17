BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
SPOR

Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı

Demirören Haber Ajansı

Adana Demirspor’un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesine katılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Terim'in tuttuğu direk, çevredekilerin yardımıyla yerine oturtuldu.

Adana Demirspor’un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da katılımıyla Asri Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal'ın tabutu Terim ve Ağar tarafından omuzlandı. Terim'in omuzladığı tabutun tören direği yerinden çıkarak elinde kaldı.

Yerine oturtuldu
Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Terim'in tuttuğu direk, çevredekilerin yardımıyla yerine oturtuldu. Demirdal’ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşini takip eden adama sokak ortasında tekme tokat dayak güvenlik kamerasında
Akıncı 17. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 148. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 40. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı
Yasak Elma 107. bölüm fragmanı
Çukur 125. bölüm fragmanı: 4. sezon 33. bölüm
Kastamonu'da husumetli iki grup taş ve sopalarla bir birine girdi
Yunan bakana cevabına Tatar'dan destek
Ali nazik nasıl yapılır süper lezzet!
Yorumlar