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MEDYA

Akıncı 17. bölüm fragmanı

Akıncı dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Akıncı 23 Nisan 2021 Cuma akşamı ATV'de...

Fatih; yakışıklı ve dürüst olan idealist bir tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir Akıncı beyidir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir.

Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken; geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla günden güne bir halk kahramanına dönüşür.

Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir.

Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir. Akıncı, bir görevde karşısına çıkan Nergis'in hayatını kurtarır. Nergis'in kiraladığı evin Fatih'in ailesine ait olduğu anlaşılınca ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı'nın peşinde olan özel harekat polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis'e aşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte Nergis'le gitgide yakınlaşan Fatih'in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis'in babası Cevdet'tir.

Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.

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