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Kadını 1 aydır takip eden kişi yakalandı sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada

İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta, bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakalayarak, darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan şüpheliyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi.

Şüphelinin tekrar sokağa gelmesi üzerine mahalle sakinleri onu yakaladı. Tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, mahalle sakinleri darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü.

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