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128 milyar dolar nerede diye soranların asıl dertleri Berat Albayrak!

Ahu Özyurt'un moderatörlüğünü yaptığı Sağlı Sollu programında "128 milyar dolar nerede?" sorusu üzerine tartışıldı.

128 milyar dolar nerede diye soranların asıl dertleri yıllardır damat diye diye algı yaptıkları Berat Albayrak'a kara çalmak. Muhalefet her konuda nerede diye soruyor, iktidar açıklama yapıyor ama yine nerede demeye devam ediyorlar. Bu da yeni malzemeleri. Fakat ne olursa olsun asılan afişlerin söktürülmesi de yanlış. Muhalefetin eline büyük bir koz veriliyor. TV100'de bu konudaki fikrimi ifade etti. Buyrun beraber izleyelim.

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