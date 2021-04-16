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DÜNYA

Tramvay gelirken raylara düştü! Yaşamama izin ver detayı şaşırttı

POLONYA'da peronda yürüyen genç bir kadın dengesini kaybedip raylara düşünce tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Polonya'nın Poznan kentinde yaşanan bir olay yürekleri ağızlara getirdi. Starolecka sokakta meydana gelen olayda bir kadın, gece geç saatlerde tramvayın durağa yaklaştığı esnada raylara düştü. Tramvaydaki kamera tarafından kaydedilen görüntülere göre üzerinde beyaz renkli mont bulunan kadın, peronda yürürken bir anda ayağı takılarak raylara düştü. O esnada durağa yaklaşmakta olan vatman, genç kadının düştüğünü görür görmez frene basarken, kadın ise can havliyle düştüğü yerden kalkmaya çalıştı.

Yaşadığı korku ve stres nedeniyle bir türlü ayağa kalkmayı başaramayan genç kadın, kendisini son anda perona atmayı başardı. Kameranın kayıtta olduğu o anlarda vatman kabininde Polonyalı şarkıcı Peja'nın "Yaşamama izin ver" şarkısının çalıyor olması dikkat çekti. Tramvayın altında kalmaktan kurtulan genç kadın hızla olay yerinden uzaklaştı.

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