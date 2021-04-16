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Yengeç burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları gündeminiz para!

9-25 Nisan haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için haftalık Yengeç burcunu yorumladı...

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda demek ki duygusalsınız! Salı sabahı itibari ile çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda yani hafta ortası gündeminiz para.

Çarşamba sabahına aman dikkat edin yükselen Yengeç'ler bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri mutsuz ve depresif yapabilir. Perşembe öğleden sonra ve hafta sonu Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki zihniniz oldukça yoğun olacak.

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