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DÜNYA

ABD'yi ayağa kaldıran görüntü! Polisin 13 yaşındaki çocuğu vurduğu dehşet anı yayınlandı

ABD’nin Chicago kentinde polisten kaçarken vurulan 13 yaşındaki Adam Toleda’nın görüntüleri ülkede polis şiddetini tekrar gündeme getirdi.

29 Mart’ta meydana gelen olayın video kaydı ilk kez Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot’un düzenlediği basın toplantısında yayınlandı.

Videoda, polisin karanlık bir sokakta "Hemen dur!" diyerek bir çocuğu kovaladığı, çocuğun durması üzerine “Ellerini göster. Onu yere bırak, yere bırak!” şeklinde bağırdığı ve çocuğun ellerini havaya kaldırırken tek el silah sesi ile yere yığıldığı görüldü.

Olayın Chicago’nun Little Village mahallesinde meydana geldiği ve vurulan kişinin 13 yaşındaki Adam Toleda olduğu belirtildi.

Savcılık, silah sesleri ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiğini ve Toleda’nın elinde silah olduğu halde kaçmaya çalıştığını kaydetti.

Toleda ailesinin avukatı Adeena Weiss Ortiz ise videoda Adam Toleda’nın polisin "Dur ve ellerini havaya kaldır." emirlerine uymaya çalışırken göğsünden vurulduğunun görüldüğünü savundu.

Toleda’yı vuran polisin 34 yaşındaki Eric E. Stillman olduğu ve olaydan sonra 30 günlük idari izne ayrıldığı kaydedildi.

Toleda’nın vurulma anı videosunun gösterilmesi sosyal medyada polis şiddetine yönelik büyük tepki çekerken Belediye Başkanı Lightfoot, olay nedeniyle vatandaşlara "sakinlik ve barış" çağrısında bulundu.

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