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Kahramanmaraş'ta aileler bıçakla sopalarla birbirine girdi! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki ailenin yakınları tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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