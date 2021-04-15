SAMSUN'un İlkadım ilçesinde aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapan şahıs, ikinci hırsızlığında ilk olayı araştıran polise suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aynı binadaki 3 farklı dairede tadilat yapan Kemal T., birinci katı bitirip ikinci kata çalışmaya çıkıp geri indiğinde alt kattaki banyoda bulunan plastik kapının ve odaya takılan kalorifer peteğinin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası incelemesi yaptığı bir sırada bir gün önce kameraya yansıyan hırsızın kapı ve kalorifer peteğini çaldıktan sonra yükleyip götürdüğü el arabası ile bir kişinin hırsızlık yapılan binanın önüne geldiğini fark etti. Binaya giren şahsı takibe alan Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şahsın aynı binadan bir adet kalorifer peteğini yeniden çaldığını görünce şahsı suçüstü yakaladı.

Kendi beyanında adının Hasan Ö. olduğunu söyleyen hırsızın polisin yaptığı araştırma sonucu hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Erhan K., Gazi Polis Merkezine teslim edilirken; bir gün arayla meydana gelen hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.