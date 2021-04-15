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Fatih Altaylı sorusu Kübra Par'ı şaşkına çevirdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Vakaların artmasının sebebi hepimiziz. 84 Milyon” demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün yayılımından herkesi sorumlu tutunca ortalık karışmıştı, hemen kongre örnek gösterilmişti. Habertürk ekranlarında Hadi Özışık ''Kongre konusunda zaten haksız değiller ama etrafınıza bir bakın kafeler hınca hınç doluydu, maskeye kimse dikkat etmiyordu zaten'' ifadelerini kullandı.

Kübra Par’a da program esnasında bununla ilgili bir soru yönelten Özışık Kübra Par'ı şaşırttı. 

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