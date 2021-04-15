ESENLER'de boşanma aşamasında olduğu eşinin çalıştığı iş yerine gelen zanlı dehşet saçtı. Kendisini engellemeye çalışan bir kadını silahla yaralayan öfkeli koca, eşini de rehin aldı. Zanlı polisin çabası sonucu gözaltına alınırken, dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Tekstilkent B-16 Blok'ta yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basan İ.H.G., dehşet saçtı. Kendisini engellemeye çalışan M.Ç. ismi kadını bacağından vuran öfkeli koca, eşi Y.G. ile tartışmaya başladı.

Eşini silah zoruyla bodrum kata indirerek rehin alan zanlı, diğer çalışanları da dışarı çıkarttı. Zanlının eşini sürüklemesi, silahını eşine doğrultması ve yaşanan dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu ikna edilen İ.H.G., gözaltına alındı.

Yaralı M.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.