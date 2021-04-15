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Bursa'da kısıtlamada 'yok artık' dedirten görüntü

İhlas Haber Ajansı

Bursa’da genelge kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathaneye polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. 30 kişiye toplamda 118 bin 170 TL para cezasının uygulandığı baskında, bazı oyun severler polis ekiplerini karşılarında görmelerine rağmen oyun oynamaya devam etti.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde bulunan bir kafenin, genelge kurallarına uymayarak açık olduğunu ve içeride oyun oynatıldığının bilgisine ulaştı.

Gece saatlerinde kafeye baskın düzenleyen ekipler, içeri girdiklerinde karşılarındaki manzara karşısında şaşkına döndü. İçeride bulunan 30 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymamak suçundan toplamda 118 bin 170 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan iş yerinin ruhsatının ve vergi levhasının olmadığı öğrenildi. Ayrıca baskın anında polis ekiplerini fark eden oyun severler, istiflerini bozmayarak kart oyunu oynamaya devam etti. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

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