BIST 1.409
DOLAR 8,07
EURO 9,70
ALTIN 450,37
MEDYA

Masumiyet 9. bölüm fragmanı

Masumiyet dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumiyet 21 Nisan 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın hayatı 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın ilk aşkı yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 62. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölüm fragmanı
Ramo 40. bölüm fragmanı (Final)
Engelli gence federasyon yöneticisinden darp! İlişiği kesildi
Balıkesir'de eve kamera yerleştiren aile şok oldu! Çocuklarının hareketleri değişti
Mersin'de sabah iş yerini açan adam şok oldu! Gece saklanarak gizlice...
İstanbul'a gelen Tunus uçağındaki kavganın görüntüleri manşet oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı! Montrö ile uzaktan yakından alakası yok
Evde yumuşacık ramazan pidesi nasıl yapılır?
Yorumlar