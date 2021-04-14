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Samsun'da tarlada lahana toplarken dehşet! Feryatları yürek dağladı

SAMSUN’da bir kişi tarlada lahana toplayan karısını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra ayı silahlı kendini vurup intihara kalkıştı.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi Şehit Adnan Yıldız Caddesi kenarındaki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Mehmet Ö., evlerinin yakınındaki tarlada lahana toplayan 3 çocuk annesi eşi 51 yaşındaki Selma Ö.'yü pompalı tüfekle vurdu. Selma Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Ö. daha sonra da aynı tüfekle kendini vurarak ağır yaraladı.

Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Selma Ö.'nün cesedi otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


"Feryatları yürekleri dağladı"
Çiftin çocukları F.Ö. morgun önünde uzun süre gözyaşı döktü. Gencin feryatları yürekleri dağladı. Silah sesi üzerine olaydan haberdar olduklarını söyleyen çiftin komşuları olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Selma Ö.'nün çok iyi bir kadın olduğunu ifade veren komşuları, "Yazık oldu" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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