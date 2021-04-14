Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den olay açıklamalar. "Bilerek başkalarına korona bulaştıran kişi katildir" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'nın tarikatlar, deizm tespitleri de olay! Cübeli'nin, namaz kılan HDP'liler ve Ömer Faruk Gergerlioğlu sözleri de dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet Hoca, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme dair birçok konuda açıklama yaparken, tarikatlar, deizm ve siyasete dair çarpıcı çıkışlar yaptı. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın korona günlerinde kızına yaptığı düğünden gündemdeki diğer tartışmalara ilişkin açıklamalarından bazı satır başları...

Kızının düğününe yönelik eleştiriler

- Kız düğününü erkek tarafı yapıyor. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı. İzinler alınmış. Ben iki maske taktım bir köşeye oturdum. Kızının düğününe gitmemek olur mu?.Kadınlara haremlik selamlık yapılmış. Oradaki kadınlar çarşaflı kadınlar bunları gazeteye verdiler. Erkek tarafının bize verdiği bilgi salon 3 bin kişilik ve şu kadar kişiye yer veriliyor. Yemek işi de olmadı. İzinler var dendi bu salonun sorumluluğunda. Ben mecbur gideceğim kızımın düğünü.

Camilerde teravih kılınmasını yasaklanması

- Evinde dur denilirken sen camiye gidersen olmaz. Eski senelere göre teravih yoğunluğu zaten son zamanlarda düştü. Diyanet "evde kılınsın" dedi. Bu uygun elbette. "Teravihe gideceğim" diye çıkacak, istismar edilecekti.

Korona olduğunu bile bile gezen katildir

- Covid-19 olduğunu bile bile gezip birinin ölümüne sebep olursan katil hükmündedir. Ecel değişmez ama katil olursun.

- Hanefi mezhebine göre, aşı orucu bozmaz. Bazı müstehikin görüşlerine göre bozar diyen alimler de var. Eğer oruçken vurunduysanız, ramazandan sonra bir gün oruç tutun.

Ben tarikat lideri değilim...

- Devletin kanunlarına göre zaten tarikatlar kapalı. Bu tarikatları millet kapatacak. Biz bu tarikatları yıllardır söyledik. FETÖ'yü, Ali Kalkancı'yı, Adnan Oktar'ı Adnan Oktar FETÖ'ye fason çalışıyordu. Millet din ilim ile uğraşanın para, ırz tuzaklarından nefret ediyor. "Dinler arası diyalog Türkiye'yi işgal projesidir" dediğimde olanları gördük.

- Demirtaş'a methiye düzen İmamoğlu'nun yaptığı yanlıştı. "Ekrem bey, özür dilerse oy verilir" dedim.

Vatan haini olup da namaz kılanlar var...

- Adam kendisi namaz kılıyor, hanımı başörtülü ama PKK zihniyetli. Böyle çok var. HDP'de namaz kılma oranı yüksek. Aha işte Ömer Faruk Gergerlioğlu. Evine giriyorsun iki rekat kılıyor, Meclis'ten giriyorsun 2 rekat kılıyor. Dört mü kılıyor, sekiz mi kılıyor bilmiyorum. Ben adamı da tanımıyorum. Muhalif kalanlar "adamın namaz kılmasına izin vermediler, adam abdest alırken gözaltına aldılar..." falan yayın yapıyorlar. Ya size ne namazdan? Vatan haini olup da namaz kılanlar var...

Perinçek ile birçok konuda aynı fikirdeyiz

- Çözüm sürecinin de aleyhinde konuşan biriyim. Doğu Perinçek bizi kırıp geçiren biridir. Ama Doğu Perinçek ile birçok konuda aynı fikirdeyiz. Parti din değildir. Her çeşit adam vardır. İcraatlara bakmak lazım. Vatana millete faydalı görülünce verilir. Siyasetin dini imanı yok.

İlahiyat okuyanlarda deizm artıyor

- Deizm, ilahiyat okuyanlarda da artıyor. Deizm ya da ateizmin çoğalması bu durumda kaçınılmaz. Çözüm arıyoruz. Öyle bir durumdayız ki gençlerin nerden kafasını karıştırıyorlar. Gençler neyi sorguluyor. Biz bunların cevaplarını vermeye çalışıyoruz.

Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın yorumu

-Boynukalın'ın iyi bir din alimi olduğunu duydum. Ancak tanımıyorum. Laiklik devletin olmazsa olmazı diye bir konusu yok. Ben şahsen laikliği savunmam ben devletçiyim. Laiklik görüşü belirtmişse bu onun özgürlüğüdür. Destekler desteklemezsin farklı. Tıpkı emekli amirallerin Montrö bildirisi yayınlaması gibi.

'Önemli fabrikalar tekelleşmesin'

- Önemli fabrikalar tekelleşeceğine keşke alkol satılması özelleşse. Tıpkı Milli Piyango'da olduğu gibi. Mili kısmı da çıksa güzel olur.

Candaş Tolga Işık'ın "Kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz?" sorusuna Ahmet Mahmut Ünlü "Tarikat lideri değilim bana yazar diyebilirler" yanıtını verdi.