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İstanbul'da 'ne acelen var?' deyip tekme tokat saldırdı! İşte o anlar

İSTANBUL'da bir yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonrası minibüs şoförü ve arkadaşı, kamyonet sürücüsüne ‘ne acelen var?’ diyerek tekme tokat daldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden içi yolcu minibüsü ile ara sokağa girmek isteyen kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Bu sırada minibüsünde hasar olan sürücü ile arkadaşı kamyonet sürücüsüyle ağız dalaşına girdi.

Ağız dalaşı sonrasında minibüs sürücüsü, kamyonet sürücüsünün ‘benimde acelem var’ sözüne öfkelendi. Öfkeli sürücü ve arkadaşı ‘ne acelen var’ diyerek tekme tokat kamyonet sürücüsüne vurmaya başladı ve çevreye saldırdı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine trafik ekibi gelerek kaza tutanağı düzenledi. Kamyonet ve minibüs sürücüleri ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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