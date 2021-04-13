BIST 1.378
DOLAR 8,12
EURO 9,71
ALTIN 455,72
GÜNCEL

Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk iftar ezanı okundu

Demirören Haber Ajansı

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü akşam ezanını okudu.

11 ayın Sultanı Ramazan ayı başladı. Her yıl yoğunluğun yaşandığı camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan'ın ilk günü az sayıda kişi vardı.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü akşam ezanını okudu. Minareden okunan ezan havadan da görüntülendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 87 yıl sonra müze esaretinden kurtulup 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması
İstanbul Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücü drone ile yakalandı
İzmir'de inanılmaz olay! Kadın taksiyi kaçırdı sonra da 'canım öyle yapmak istedi' dedi
Habertürk'te canlı yayında Hülya Hökenek'e dekolte sansürü! İşte o anlar
THY'den ramazan ayına özel video
Cennet çorbası nasıl yapılır iftar için en güzel başlangıç!
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Saldırı amaçlı kullanılan balon vuruldu
Osmaniye'de cumhuriyet savcısı 'sırası gelmedi' diye kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Ispanak tarlada kaldı çiftçi patates çağrısı yaptı! 'Ispanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar'
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'küçük ortak' tepkisi: Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz
Yorumlar 6 yorum