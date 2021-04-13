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Cennet çorbası nasıl yapılır iftar için en güzel başlangıç!

Bu akşam iftar menünüze cennet çorbasını eklemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Cennet çorbası iftarda yapılabilecek en lezzetli çorbaların başında geliyor. Mısır unuyla yapılan farklı bir lezzet olan cennet çorbası, mutfağında farklı bir lezzet arayanların favorilerinden olacak. Cennet çorbasını iftar menünüze eklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz pişman olmayacaksınız. O zaman sizleri mutfağa alalım. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

İki yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı mısır unu, 1 adet soğan, 1 adet patates, 1 su bardağı tavuk suyu, 4-5 bardak sıcak su, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı sarımsak (Veya iki üç diş taze sarımsak), tuz, üzeri için tereyağı, kırmızı toz biber.

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=PEcNo8zSZzw

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