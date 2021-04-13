BIST 1.376
DOLAR 8,17
EURO 9,72
ALTIN 452,87
YEREL

Bursa'da otomobil motosiklet çarpıştı! Feci kaza kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, sürüklenip direğe çarparak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden sokağa dönüş yapan Murat O. (37) yönetimindeki 16 P 7261 plakalı otomobil, Macit M. (23) yönetimindeki 16 MA 5356 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü direğe çarparak yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de film gibi olay! Böylesi daha önce görülmedi: Taksiye binen kadın...
Kayseri'de 'riskli' şahıs polis ekiplerine yakalandı! Sözleri pes dedirtti
Son Yaz 16. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı
Osmaniye'de cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
65 yaş üstünün yüzde 23'ü aşıdan kaçmış
Bakanı Koca: Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır
Çorum'da plakasını maskeyle kapatan motosikletliye para ve men cezası
Antalya'da 5 yıldızlı oteldeki şirket eğlencesinde koronavirüs unutuldu
Yorumlar