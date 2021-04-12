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Çorum'da plakasını maskeyle kapatan motosikletliye para ve men cezası

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'da trafik polisi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik kontrol ve denetim gerçekleştirdi. Kent Güvenlik Sistemi (KGS) aracılığıyla ana arterlerde güvenlik kameralarıyla yapılan denetimler sırasında ise bir motosiklet sürücüsünün plakasını maske ile kapattığı tespit edildi. Sürücü E.M.'ye 1128 lira para cezası kesildi, motosikleti de trafikten men edildi.

ÇORUM İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kuryeler üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kent merkezinde oluşturulan uygulama noktalarında motosikletli kuryeleri denetleyen trafik ekipleri, sürücüleri Kovid-19 tedbirleri ile kask kullanımı konusunda kontrol ederken; motosikletleri ruhsat, plaka, egzoz, muayene ve güvenlik önlemleri açısından da inceledi. Denetimlerde trafiğe çıkmaya uygun olmayan çok sayıda motosiklet, ekiplerce trafikten men edilirken; sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Plakaya maske takmanın cezası 1128 lira

Kent Güvenlik Sistemi (KGS) aracılığıyla ana arterlerde güvenlik kameralarıyla yapılan denetimler sırasında görevli polis memuru, bir motosiklet sürücüsünün plakasını maske ile kapattığını tespit etti. Bunun üzerine; gidiş güzargahı saptanan motosiklet, polis ekiplerince yakalandı. Plakasının büyük bölümü maske ile kapatıldığı anlaşılan motosiklet sürücüsüne 1128 lira para cezası uygulanırken; motosikleti ise trafikten men edildi.

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